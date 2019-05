CALCIOMERCATO PSG RINNOVO TUCHEL UFFICIALE / Thomas Tuchel prosegue la sua avventura al PSG. Oggi, tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, il club francese ha annunciato l'estensione del contratto del tecnico fino al 30 giugno 2021.

Tuchel ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto felice e orgoglioso della mia estensione e del mio impegno con Paris Saint-Germain. Grazie al presidente e all'intero club per la fiducia che dimostrano a me e al mio staff. Questo rafforza il mio obiettivo di portare questa squadra al vertice grazie al lavoro di tutti. Sono convinto che il meglio arriverà per il nostro club".