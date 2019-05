Napoli, nuova offerta per Allan

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN - Il Paris Saint-Germain non smette di pensare ad Allan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo scorso gennaio il club capitolino corteggiò fortemente il 28enne centrocampista brasiliano, ma non riuscì a trovare l'accordo consulla cifra del trasferimento. In estate si annuncia un nuovo assalto dei campioni di Francia per il mediano del. A tal proposito, secondo 'France Football', il Psg avrebbe pronta una nuova offerta da 50 milioni di euro. Basteranno?