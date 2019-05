SAMPDORIA JUVENTUS ALLEGRI - La Juventus fa visita alla Sampdoria in una sfida valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Classifica alla mano, si tratta di poco più di una partita amichevole. Ma sarà anche l'ultima volta di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico livornese incontra i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia che Calciomercato.it vi ha offerto in tempo reale dalle 14.

FORMAZIONE - "Sono qui per salutare tutti e per dare la formazione di domani: Pinsoglio in porta, Caceres, Chiellini, Rugani e De Sciglio in difesa, Cuadrado, Emre Can, Bentancur e Pereira se non recupera Spinazzola a centrocampo, Dybala e Kean davanti.

è a disposizione domani, ma ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente nelle prossime settimane dovrà fare un intervento in artroscopia".

RONALDO E ASSENTI - "Domani non c'è, deve riposarsi in vista della Nazionale. Non vengono nemmeno Matuidi e Bernardeschi squalificati, Cancelo a cui hanno sbrindellato il naso, Mandzukic che vuole farsi più bellino anche lui il naso rifatto. Alex Sandro sta meglio, ma il trauma gli ha procurato un'infrazione muscolare. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno a meno che non giochi la partita del cuore...".

SAMPDORIA - "Domani voglia fare una bella partita per finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un bellissimo campionato per le sue potenzialità. Va dato atto a Giampaolo per il lavoro che ha fatto confermando l'anno scorso. Poi si va al mare a prendere un po' di sole, mi hanno detto di mettere la crema protettiva (visto il nuovo look coi capelli rasati, ndr) che altrimenti prendo l'insolazione e mi rincoglionisco ancora di più di quello che sono".

