Champions League, #CMITtoMadrid: verso la finale Tottenham-Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE FINALE / Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia segna solo 7 giorni all'evento calcistico più atteso dell'anno.

Sabato 1° giugno, nella notte di Madrid,si affronteranno nella finalissima tutta inglese per decretare chi sarà il vincitore della 64a edizione della Uefa Champions League.

Dopo le rimonte epiche ai danni di Manchester City e Barcellona nelle rispettive semifinali, il 'Wanda Metropolitano', casa dell'Atletico Madrid, sarà il teatro di questa sfida splendida che asegnerà la tanto ambita coppa dalle grandi orecchie. Calciomercato.it con i suoi inviati sarà presente a Madrid per raccontarvi tutto della finale di Champions League 2018/2019 e vi accompegneremo in questi giorni che ci separano dalla partita con tutte le storie, le curiosità e le notizie. Per non perdervi davvero nulla, vi ricordiamo di seguire Calciomercato.it e l'hashtag #CMITtoMadrid su tutti i nostri canali social.

