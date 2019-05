Fiorentina-Genoa, Montella: "Successo l'incredibile: ho sbagliato"

FIORENTINA GENOA MONTELLA - "In questa settimana abbiamo lavorato sulla testa: il destino del calcio ci ha messo le mani sopra, ma domani dovremo essere consapevoli che ci giochiamo una stagione". Pensieri e parole di Vincenzo Montella. Nella conferenza stampa della vigilia della sfida decisiva contro il Genoa, il tecnico viola ha parlato così: "Dobbiamo difendere la Fiorentina e Firenze. Siamo stati messi alla prova in maniera violenta e inaspettata: è successo l'incredibile. Dobbiamo avere coraggio, senza fare vittimismo e senza paura. Spero che lunedì ci sveglieremo da questo incubo e che ognuno faccia autocritica. Pentito del ritorno? No, è un'altra prova.

Sono super carico. Quando sono arrivato tutti dicevano che la partita era quella con l'(in Coppa Italia, ndr) poi stavamo in vacanza. E un po' ci ho creduto pure io purtroppo. Per quanto riguarda la mia, mi scuso per il pugno al cartellone dovuto al nervosismo: non mi sono accorto di aver preso un inserviente. Ho sbagliato e pagherò".

Infine Montella commenta le voci sulla cessione della società a Commisso: "Ci mancava solo questo... Sono voci a cui sono abituato sin dai tempi del Milan, ma quello che conta è la passione che la famiglia Della Valle continua a dimostrare per questa squadra. Stanno soffrendo molto per questa situazione".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui