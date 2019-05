Milan, l'indizio di Saint-Maximin fa sperare

MILAN SAINT-MAXIMIN / Mentre prendono quota le voci sul possibile arrivo di Luis Campos come nuovo Ds delMilan, hanno fatto rumore le indiscrezioni sul presunto blitz di Leonardo a Nizza ieri sera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il Dt rossonero, date sempre più per partente, avrebbe assistito al match tra il Nizza di Vieira e il Monaco dove è sceso in campo anche uno degli obiettivi più caldi del Milan degli ultimi mesi, l'attaccante esterno Allan. Sfumato l'assalto a gennaio, il gioiello classe '97 non è mai scomparso dai radar del 'Diavolo' e nel post-partita di ieri lo stesso giocatore ha lanciato un nuovo indizio che potrebbe strizzare l'occhio al Milan. "Non so ancora quale sarà il mio futuro, devo discutere con il mio entourage per capire quale sarà la soluzione migliore. Ci sono delle cose che sono avanzate - le parole riportate dal francese 'RMC Sport' -. Come tendenza comunque direi di più all'estero".