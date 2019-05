SERIE A PLAY OFF SERIE B BARCELLONA SIVIGLIA DIRETTA STREAMING DAZN / Siamo all'atto finale della stagione calcistica che, in attesa delle due finali di Europa e Champions League, volge al termine per i principali tornei del Vecchio Continente. L'attenzione è tutta rivolta al weekend di Serie A dove vanno assegnati i posti per l'Europa e decretata l'ultima formazione che scenderà in Serie B dove, invece, si giocano le semifinali di ritorno dei play off.

Tante grandi partite, dunque, da vivere su DAZN che offre il meglio del calcio europeo in diretta streaming.

Oggi, infatti, l'antipasto su DAZN è con la partita tra Frosinone e Chievo: entrambe già retrocesse baderanno poco ai punti e più ai gol per congedarsi al meglio dal massimo campionato. In serata, invece, due partite sentitissime alle 21: in Spagna, Barcellona e Siviglia si giocano di Coppa del Re in finale, mentre Benevento e Cittadella cercheranno di strappare il pass per la finale dei play off. Domani, su DAZN spiccano Sampdoria-Juventus e Spal-Milan, con Pescara-Verona a chiudere la giornata e le semifinali dei play off di B.

E' possibile vedere le partite gratuitamente in streaming su siti alternativi come Rojadirecta, ma è una scelta che sconsigliamo per la scarsa qualità della resa audio e video e perché tali portali mettono a rischio virus i vostri dispositivi. Inoltre, il servizio offerto da questi portali potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento dal Provider Internet.

