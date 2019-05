NAPOLI KOULIBALY DE LAURENTIIS / Con Sergio Ramos in presunta rottura con il Real Madrid e con il Paris Saint-Germain a caccia di un nuovo innesto per essere finalmente competitivo in Champions League, il Napoli dovrà prestare molta attenzione ai possibili assalti per Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è un pezzo pregiato della rosa azzurra ed è ambitissimo da tutte le big europee. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Secondo il 'Corriere dello Sport' il Real Madrid avrebbe già formulato ai partenopei un'offerta da 90 milioni di euro e anche il Psg sarebbe pronto ad offrire al Napoli la stessa cifra per il giocatore. A far sapere delle offerte è stato l'agente di Koulibaly, ma il presidente De Laurentiis ha detto no, il centrale non è sul mercato o per lo meno non a quel prezzo.

