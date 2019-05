LAZIO STRAKOSHA LAFONT FIORENTINA / Per Simone Inzaghi è un vero e proprio punto fermo. E in questi anni da titolare con la maglia della Lazio la valutazione di Thomas Strakosha è salita in maniera esponenziale. L'estremo difensore albanese non è sul mercato, ma piace a tanti club esteri, soprattutto della Premier League.

E se qualche club inglese dovesse formulare una proposta vicina ai 40 milioni di euro, la Lazio potrebbe seriamente vacillare e dire sì alla cessione. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

In questo caso, come riporta il 'Corriere dello Sport', i biancocelesti avrebbero pronto il sostituto e si fionderebbero su Alban Lafont della Fiorentina. Il portiere francese potrebbe costare circa 15 milioni di euro, con il club toscano che avrebbe già in mano il sostituto. La viola promuoverebbe infatti nel ruolo da titolare il polacco Dragowski, ceduto in prestito all'Empoli a gennaio ma di proprietà della società gigliata.

