ATALANTA BERARDI / Su Josip Ilicic è forte il pressing del Napoli. L'Atalanta si sta perciò cautelando e ha già individuato un'opzione in grado di coprire il vuoto lasciato dalla possibile partenza del fantasista sloveno nella finestra estiva della campagna trasferimenti.

Nei radar della dirigenza orobica - come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it - c'è anche Domenico Berardi, profilo per caratteristiche simile all'ex Palermo e Fiorentina. Il mancino del Sassuolo potrebbe essere il regalo per la qualificazione in Champions League del presidente Percassi ai tifosi nerazzurri, soprattutto se la 'Dea' dovesse confermare l’affondo in panchina per Eusebio Di Francesco (con il quale ci sono già stati dei contatti approfonditi) per il dopo Gasperini.

