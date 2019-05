SAMPDORIA RADOJA CELTA VIGO / In attesa di novità sia per quanto riguarda il prossimo allenatore con il futuro di Marco Giampaolo ormai incerto, sia per ciò che riguarda un eventuale passaggio di proprietà, la Sampdoria è senz'altro uno dei club più attivi sul mercato.

La società ligure, dopo aver ufficializzato il difensore Chabot e chiuso (a gennaio) per, si sta muovendo su più fronti per regalare nuovi innesti al prossimo allenatore. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

E se in attacco piacciono Hurtado e l'olandese Lammers, in difesa è partita la sfida a Inter e Arsenal per l'argentino Kannemann del Gremio. Ma il presidente Ferrero guarda con attenzione in Spagna per nuovi innesti. Si segue il talentuoso Miranda del Barcellona, ma soprattutto è molto vicino il serbo Nemanja Radoja. Il centrocampista del Celta Vigo si svincolerà a giugno e i blucerchiati, scrive il 'Mundo Deportivo', sono in vantaggio rispetto al Betis Siviglia: ci sarebbe infatti molta distanza economica tra la proposta degli andalusi e la richiesta del giocatore.

