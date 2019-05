NAPOLI ANCELOTTI TRIPPIER DE LAURENTIIS / Programmazione. Sembra essere la parola chiave a Napoli in questo momento. Il club campano sta già infatti pensando alla prossima stagione, con l'obiettivo di migliorare la propria rosa. Per questo gli azzurri guardano con attenzione al calciomercato, sondando il terreno per diversi giocatori. In particolare il club è in cerca di nuovi innesti sulle fasce: servono almeno un terzino destro e uno sinistro considerando i probabili addii di Hysaj e Mario Rui. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI.

E per il ruolo di terzino destro il primo nome della lista è quello di Keiran Trippier.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino delè un'esplicita richiesta di Carlo. L'allenatore, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe convinto il presidentea puntare sul nazionale inglese. La trattativa non sarà facile, ma il giocatore sarebbe felice di un trasferimento in Italia, specialmente in azzurro. Le alternative sarebbero(che è più un esterno a tutta fascia), apprezzato dall'Atalanta e non solo e l'empolese. Mentre in casasi guarda soprattutto a, che più che un'alternativa a Trippier sarebbe l'altro colpo per la fascia, considerando la sua duttilità: il belga è infatti in grado di giocare sia a destra che a sinistra.