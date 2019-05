JUVENTUS GUARDIOLA SILVA / Giorni decisivi per sciogliere il rebus sul prossimo allenatore della Juventus, con Maurizio Sarri al momento in vantaggio sulla concorrenza. I tifosi bianconeri continuano però a sognare Pep Guardiola, più che una suggestione e primo nella lista di Agnelli anche se l'operazione, almeno per questa estate, resta difficialmente realizzabile vista anche la netta chiusura del Manchester City.

Ma se il presidente juventino riuscisse nell'impresa di strappare il tecnico ai 'Citizens', quali potrebbero essere i colpi in entrata nella lista dello spagnolo? Non è un mistero il debole di Guardiola per Bernardo Silva, elemento basilare nella stagione in corso nello scacchiere del City e a più riprese elogiato dal catalano. La valutazione del portoghese sfiorerebbe però i 100 milioni di euro, con la 'Vecchia Signora' che per arrivare all'ex Monaco potrebbe pensare di sacrificare pedine del calibro di Dybala e Douglas Costa, anche se il brasiliano è molto stimato da Guardiola che lo ha avuto con sé al Bayern Monaco.

Altri due obiettivi da pescare in quel di Manchester - stavolta per il reparto difensivo - potrebbero essere Nicolas Otamendi e Benjamin Mendy. L'argentino è già stato accostato in tempi non sospetti alla Juve, mentre il terzino francese (tornato in campo dopo un lungo stop per un infortunio al ginocchio) rappresenterebbe un'opzione per Paratici in caso di cessione di Alex Sandro.

