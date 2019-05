JUVENTUS ROMERO ROMAGNOLI / Casting allenatore ma non solo in casa Juventus. Per il successore di Allegri ci sarà un massiccio restyling nel reparto difensivo con almeno un paio di volti nuovi che varcheranno le porte della Continassa. Il primo colpo dovrebbe essere Romero, che la dirigenza bianconera porterà subito a Torino dopo aver sistemato gli ultimi dettagli con il Genoa come riporta 'Tuttosport'.

