CALCIOMERCATO INTER PERISIC MIRANDA BORJA VALERO CANDREVA KEITA CEDRIC JOAO MARIO DALBERT / La gara contro l'Empoli sarà un congedo per molti elementi dell'Inter. La 'Gazzetta dello Sport' infatti rivela che il futuro del club non avrà molti dei calciatori attualmente presenti in rosa. Chi potrebbe salutare è Perisic, per il quale la società attende una chiamata dal Manchester United.

Anche Icardi, assente dagli scatti per la pubblicizzazione del nuovo kit , non sembra destinato a continuare la sua avventura ad Appiano. Il mercato in uscita si riempirà anche con il nome di, la cui avventura sembra ormai essere al capolinea. Anche Borja Valero, Candreva e Cedric non sembrano destinati a ottenere la riconferma così come Dalbert e Joao Mario. Permolto dipenderà dal: alle cifre attuali (34 milioni) il calciatore non sarà riscattato. Per l'exil club nerazzurro chiederà uno sconto.

CLICCA QUI per tutte le notizie di giornata!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui