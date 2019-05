MILAN GATTUSO INZAGHI / Si prevede un nuovo scossone al Milan. Oltre a Leonardo rischia di uscire di scena anche Maldini, con Gazidis pronto a rivoluzionare l’assetto dirigenziale prima di concentrarsi sul nuovo allenatore. Gennaro Gattuso resta in bilico e solo un eventuale accesso alla Champions League allontanerebbe la separazione dal 'Diavolo'.

Due al momento i nomi sul taccuino dell’ex dirigente dell’Arsenal: Leonardo Jardim e Simone Inzaghi. Con Campos nell’area mercato il favorito - stando al 'Corriere dello Sport' - sarebbe l’allenatore portoghese, per creare un progetto stile Monaco. Ma occhio al piacentino: non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio e per 'Tuttosport' sarebbe in pole per il dopo Gattuso. Per Inzaghi resta un piccolo spiraglio anche nel casting Juve se dovesse fallire l’assalto a Sarri o Pochettino.



