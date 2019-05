CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI DYBALA PJANIC HIGUAIN BERNARDESCHI RUGANI HYSAJ / La dirigenza della Juventus sta lavorando incessantemente per provare a chiudere il prima possibile il capitolo legato alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', il profilo con più chance di varcare i cancelli della Continassa sarebbe quello di Sarri.

Il tecnico del, club che non lo considererebbe imprescindibile, infatti avrebbe avuto rassicurazioni dacirca il progetto tecnico che andrebbe a gestire.

L'arrivo dell'ex Napoli in bianconero bloccherebbe diversi calciatori: Higuain sarebbe confermato così come Dybala. Anche Pjanic potrebbe essere messo al centro del progetto, vista la sia abilità da regista. Discorso simile anche per Rugani e Bernardeschi: secondo il 'Corriere dello Sport' anche il centrale e l'esterno diventerebbero le colonne portanti del nuovo ciclo. Tra i possibili innesti infine, l'allenatore potrebbe chiedere Hysaj, suo pupillo sin dai tempi di Napoli.

