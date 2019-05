DIRETTA ATALANTA SASSUOLO CHAMPIONS / In trasferta ma nello stadio di casa. Decisiva per la corsa Champions, Atalanta-Sassuolo si giocherà al 'Mapei Stadium'. Graze ad un'ottima stagione, i bergamaschi hanno il proprio destino nelle loro mani. Gli emiliani, dal canto loro, sono reduci dal pareggio casalingo contro la Roma e vorrebbero chiudere in bellezza il loro campionato.

Calciomercato.it segue il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Iličić, Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-1-2): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Locatelli; Berardi, Boga. All. De Zerbi

CLASSIFICA: Juventus 90*; Napoli 79*; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma e Torino 63*; Lazio 59; Sampdoria 53*; Bologna 44*, Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25*; Chievo 17*.

*una partita in più

