DIRETTA SPAL MILAN CHAMPIONS / Chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico da un lato, vincere per non lasciare nulla di intentato nella corsa Champions. Con queste motivazioni, Spal-Milan concluderà il campionato di ferraresi e rossoneri. Con un solo punto di ritardo su Atalanta e Inter, gli uomini di Gattuso hanno l'obbligo di vincere, nella consapevolezza che la conquista di un piazzamento Champions non dipenderà solamente da loro.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-MILAN

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Cionek; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

CLASSIFICA: Juventus 90*; Napoli 79*; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma e Torino 63*; Lazio 59; Sampdoria 53*; Bologna 44*, Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25*; Chievo 17*.

*una partita in più

