p>INTER BRUNO FERNANDES MILAN/, centrocampista goleador dello Sporting CP, oltre ad essere nel mirino del Milan , sarebbe entrato anche nei radar dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato . Stando infatti a quanto riportato da 'RaiSport', i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per l'ex giocatore di Udinese e Sampdoria. Resta però fortissima la concorrenza del Manchester City, pronto ad aggiungere un altro portoghese in rosa dopo. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!