JUVENTUS MOURINHO / Mentre impazza il sogno Pep Guardiola, negli ultimi giorni nel mondo Juventus che sta accelerando la ricerca del dopo-Massimiliano Allegri è clamorosamente spuntato anche il nome di José Mourinho per la panchina. Ipotesi non semplice, soprattutto per il passato interista dello 'Special One'.

Tant'è che in Spagna sono circolate voci secondo cui lo stesso Mourinho si sarebbe autoescluso dalla corsa alla panchina juventina

Non è dello stesso avviso, però, la nota giornalista portoghese Claudia Garcia che in diretta su 'Rai Sport' spiega: "Mi sembra strano che non accetterebbe la Juventus. Secondo me accetterebbe perché in Europa non c’è una sfida più grande che riportare la Champions a Torino dopo 23 anni allo stato attuale". La giornalista, però, poi precisa: "In ogni caso non credo sarà lui l’allenatore della Juventus".

