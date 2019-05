Inter, contatti per il 'nuovo Joao Cancelo'

INTER JOAO FERREIRA / Giorni intensi per il calciomercato dell'Inter che è alla ricerca di profili pronti subito per lanciare la sfida alla Juventus ma non perde di vista anche i migliori talenti in circolazione sui quali impostare ragionamenti in chiave futura.

Tra questi va inserito un nuovo nome che è quello di, laterale destro classe 2001 di proprietà deldove milita attualmente nell'Under 19. Secondo 'Rai Sport' i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per quello che in patria viene definito il 'nuovo Joao Cancelo' dalle grandi potenzialità. Fallito l'assalto delche si era mosso sulle sue tracce, ora va dunque registrato l'inserimento dell'Inter.