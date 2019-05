JUVENTUS GUARDIOLA / Non bastano le continue smentite del diretto interessato e dell'avvocato Galassi. Il sogno Pep Guardiola continua a serpeggiare negli ambienti juventini e le voci continuano a rincorrersi senza sosta.

L'ultima in ordine cronologico arriva dagli studi di 'Calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport', durante la quale il conduttore Paoloriferisce: "La moglie di Guardiola due giorni fa era a Torino per affittare un’auto di grossa cilindrata per un anno intero. È una fonte diretta, una notizia vera e confermata. Ci metto la faccia? Sì, mi è stata confermata".

L'indiscrezione ha sorpreso moltissimo il noto direttore Pierpaolo Marino che, indagando ed incalzando il conduttore, ha chiesto maggiori informazioni dichiarando infine: "Non facciamola passare in secondo piano, è una notizia importante questa. Perché mi risulta che sia anche la stessa ditta che affitta macchine ai dirigenti della Juventus".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui