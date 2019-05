JUVENTUS MARINO GUARDIOLA POCHETTINO/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport', Pierpaolo Marino, ex dirigente di Atalanta e Napoli, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, della panchina della Juventus, sulla quale ballano molti nomi: "La Juve ha tentato con Pochettino, sta tentando Pochettino, ha tentato con Guardiola ed è un po’ sorprendente se prendesse Inzaghi. La Juventus sfrutterà l’ultimo anno di Cristiano Ronaldo in bianconero e portare Sarri o Inzaghi che sono allenatori progettuali, in particolare il primo che allena di più la sua idea di calcio, contrasta con l’idea di contattare Klopp o Pochettino o Guardiola che la Juventus ha contattato.

In questo momento la società sta contattando tutti perché vuole ipotesi A, B, C, D, E, F".

Marino ha poi aggiunto: "Nella scala di gradimento per me c’erano Zidane o Deschamps, poi non hanno accettato. Allora secondo me la Juve ha la sua graduatoria però contatta tutti com’è giusto che sia. Secondo me il sogno è Guardiola ma sono scettico, perché la Juve sente un’esigenza di coniugare lo spettacolo col vincere e l’unico che in questo momento ha queste caratteristiche è l'ex Barcellona. La prima è lui, poi ci sarebbe Pochettino che ha un’immagine fresca e poi io mi meraviglierei molto di Sarri. Inzaghi è bravissimo ma non ti dà la garanzia di vincere".

