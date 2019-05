INTER CAUET SPALLETTI/ L'avventura di Luciano Spalletti all'Inter sembra prossima alla conclusione. La partita di domenica sera con l'Empoli potrebbe infatti essere l'ultimo match dell'allenatore toscano da tecnico della Beneamata.

In merito ha parlato anche Benoit, ex giocatore nerazzurro, ai microfoni di 'PassioneInter.com': "Non sono sicuro che sia giusto mandarlo via. Spalletti è stato in grado di riportare questa squadra ad alti livelli, con una rosa costruita con i paletti del Fair Play Finanziario". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Cauet ha poi aggiunto: "Ha lanciato Lautaro Martinez. Le cose che ha fatto sono molte e per questo Spalletti merita rispetto".

