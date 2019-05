Milan, dall'Inghilterra: Özil libera Mkhitaryan

MILAN OZIL MKHITARYAN / L'attenzione ora è tutta sulla finale di Europa League, obiettivo da non fallire per gli uomini dello specialista Unai Emery che vuole mettere l'ennesima coppa in bacheca. Subito dopo, però, si apriranno settimane di fuoco per l'Arsenal che sta pianificando un importante restyling della rosa con diversi big che potrebbero fare le valigie. Nella lista dei cedibili la dirigenza dei 'Gunners' vorrebbe inserire Mesut Özil: ingaggio pesante e stagioni in chiaroscuro, sembrano arrivati i titoli di coda. Lo stesso calciatore però ha chiuso all'ipotesi d'addio, mettendo in difficoltà il board dichiarando la sua intenzione di restare.

Per cui il mirino si sposta su Henrikh, altro stipendio di cui l'Arsenal vorrebbe liberarsi. Il classe '89, al centro del caso politico per cui non potrà prender parte alla sfida col Chelsea in Azerbaigian, ha un contratto fino al 2021 ma va sempre più verso la partenza, scrive il 'The Sun'. L'agente Minoè già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione con ilda tempo sulle sue tracce. Non rientra nell'identikit dei nuovi obiettivi di mercato della proprietà Elliot che vuole realizzare plusvalenze valorizzando giovani talenti, ma un uomo d'esperienza e classe per guidare il nuovo corso può far comodo e l'asse con Raiola è sempre caldo.