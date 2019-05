INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED/ Romelu Lukaku potrebbe davvero diventare un giocatore dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato estiva. Il centravanti belga ex Everton è in uscita dal Manchester United ed è da tempo un obiettivo di Antonio Conte, probabile prossimo tecnico nerazzurro, sin dai tempi del Chelsea. I Red Devils hanno pagato ben 74 milioni di euro Lukaku dai Toffees e non vorrebbero privarsene per meno di 50. D'altro canto, l'Inter potrebbe far leva sull'interesse del club di Premier nei confronti di Ivan Perisic, destinato all'addio al termine della stagione. I meneghini valutano il croato intorno ai 30 milioni.

Una cifra che ridurrebbe, e di molto, la spesa per Lukaku.

Inter, obiettivo Lukaku: le parole di Mariner

In merito al possibile arrivo di Lukaku all'Inter, ha parlato anche Paul Mariner, ex attaccante della nazionale inglese, ai microfoni di 'ESPN': "Conte al Chelsea era molto interessato al belga. In Premier è stato ormai messo ai margini mentre in Serie A potrebbe dire la sua. Ad un suo possibile arrivo in Italia dico di sì, quel campionato è più adatto alle sue caratteristiche". I nerazzurri potrebbero anche contare, secondo il 'Mirror', su un accordo proprio con il giocatore, sempre più intenzionato a lasciare l'Inghilterra.

