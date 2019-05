Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO INZAGHI LOTITO / Mentre Simoneancora una volta ha scelto la via del silenzio e domani diserterà ancora una volta la conferenza stampa, Claudio, presidente della, si è lasciato andare ad una brevissima battuta sul possibile approdo del suo tecnico sulla panchina della. Ecco le sue parole: "Inzaghi a Torino? Non lo so, questo lo vedremo". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul