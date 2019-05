p>CALCIOMERCATO ROMA BOCA JUNIORS DE ROSSI / Domenica sera, in occasione della sfida casalinga contro il, lae l'intero stadio Olimpico saluteranno Daniele: il centrocampista giallorosso lascerà il club a fine stagione dopo 18 anni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

De Rossi però continuerà a giocare e tra le possibili destinazioni, quella del Boca Juniors sembrerebbe essere una delle più percorribili. Gustavo Alfaro, tecnico degli 'Xeneizes', ha fatto chiarezza in merito a questo possibile scenario di mercato: ''De Rossi è un giocatore importante e non è l'unico che ha manifestato interesse nel vestire la maglia del Boca. Da queste situazioni alla realtà c'è molta differenza. Ad oggi non ho parlato con nessuno".

