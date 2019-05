Inter-Lukaku: c'è già l'accordo, ma lo United non molla sul prezzo

INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku è il grande obiettivo per l'attacco dell'Inter. Il centravanti belga del Manchester United sarebbe una richiesta esplicita di Antonio Conte, che già in passato avrebbe voluto allenarlo al Chelsea. Il giocatore classe 1993 non vedrebbe l'ora di trasferirsi in Italia e vestire la maglia nerazzurra.

Come ripotra il 'Mirror', il club meneghino avrebbe già trovato l'accordo con il centravanti sulla base di un contratto da quasi 200 mila euro a settimana. CLICCA QUI per seguire tutte le trattative in tempo reale.

Secondo l'emittente inglese, i nerazzurri non vorrebbero sborsare oltre 55 milioni di euro per il giocatore di origini congolesi, ma il Manchester United non vuole scendere sotto gli 80 milioni, una cifra vicina a quella pagata dai 'Red Devils' all'Everton quando il giocatore è stato acquistato. Secondo gli inglesi in questi anni le prestazioni di Lukaku non hanno portato ad una svalutazione e il vice-presidente Woodward non è intenzionato a scendere troppo sul prezzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui