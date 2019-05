CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS JUVENTUS / Dopo cinque anni e oltre 200 presenze con la maglia della Roma, Kostas Manolas è pronto a vivere una nuova avventura: il difensore classe ‘91 sembra destinato a cambiare aria nelle prossime settimane e sono diversi i club che si sono informati sulla sua situazione, disposti a versare i 36 milioni della sua clausola rescissoria.

Il greco potrebbe continuare a militare in Serie A: la Juventus, che deve necessariamente rinforzare la sua difesa, lo ha inserito nella lista degli obiettivi, anche se non ai primissimi posti. La Vecchia Signora sta sondando ancora le complicate piste che portano a De Ligt e Marquinhos, ma la scelta per la sua panchina potrebbe portare il giallorosso a scalare posizioni.

Se Maurizio Sarri dovesse convertirsi nel nuovo tecnico dei torinesi, l’acquisto di Manolas si tramuterebbe in prioritario: l’enorme stima che l’ex Napoli nutre per lui sarebbe la spinta per superare i dubbi che i bianconeri nutrono, anche dal punto di vista caratteriale.

Manolas, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha anche altre opzioni a disposizione: se Inter (che deve prima cedere) e Atletico Madrid sembrano in questo momento lontane, il Manchester United, alla ricerca di un difensore, sarebbe pronto a presentargli un’offerta importante per portarlo all’Old Trafford, così come l'Arsenal, che lo segue da mesi. Il greco presto conoscerà il suo futuro: il richiamo della Premier lo affascina, ma non disdegna l’idea di proseguire la sua carriera in Italia, dove ormai è totalmente a suo agio.

Mirko Calemme - Ciro Troise

