ITALIA UFFICIALE BERTOLINI / Ora è ufficiale. Milena Bertolini, ct della nazionale italiana femminile, ha diramato la lista delle 23 convocate per la Coppa del Mondo di Francia che prenderà il via il prossimo 7 giugno. Le azzurre, che tornano a disputare una Coppa del Mondo dopo 20 anni, sfideranno nel girone Giamaica, Australia e Brasile. Delle 23 convocate, solo una, Elena Linari, gioca all'estero, più precisamente all'Atletico Madrid, con cui ha appena vinto la Liga.

Le squadre più rappresentate sono Juventus e Milan, rispettivamente con 8 e 6 giocatrici.

Le convocate:

Portieri: Giuliani (Juventus), Marchitelli (Florentia), Pipitone (Roma).

Difensori: Linari (Atletico Madrid), Fusetti (Milan), Gama (Juventus), Guagni (Fiorentina), Boattin (Juventus), Tucceri Cimini (Milan), Bartoli (Roma).

Centrocampisti: Cernoia (Juventus), Giugliano (Milan), Parisi (Fiorentina), Rosucci (Juventus), Bonansea (Juventus), Serturini (Roma), Galli (Juventus), Bergamaschi (Milan).

Attaccanti: Sabatino (Milan), Tarenzi (Chievo), Girelli (Juventus), Mauro (Fiorentina), Giacinti (Milan).

