p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BORUSSIA DORMTUND / Nella giornata di ieri è rimbalzata dalla Germania la voce di un possibile approdo in Bundesliga, precisamente al Borussia Dortmund, di Mario Mandzukic , attaccante croato in forza alla Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il club tedesco, attraverso il consulente Matthias Sammer, ha prontamente negato l'indiscrezione della 'Bild' ai microfoni di 'Eurosport': "Non c'è niente in questa storia. Mandzukic è stato una chiacchiera mal interpretata già lo scorso anno, è una storia senza fine. Come ho già detto, è Michael Zorc che si occupa dei trasferimenti".

