p>CALCIOMERCATO MILAN SILVA FENERBAHCE / Dopo essersi congedato dal, Andréè pronto a fare rientro in Italia ma il suo futuro potrebbe comunque non essere ancora al: diversi club in questi ultimi giorni hanno sondato il terreno con l'entourage del giocatore portoghese per valutare le possibilità di un trasferimento. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal portale turco 'Sporx', anche il Fenerbahce sarebbe interessato ad André Silva: la dirigenza del club turco, reduce da una stagione deludente, è chiamata ad intervenire sul mercato per sostituire Soldado e la scelta potrebbe ricadere proprio sull'attaccante rossonero. In corsa anche Nikola Kalinic, in uscita dall'Atletico Madrid.

