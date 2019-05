NAPOLI DE LAURENTIIS QUAGLIARELLA CASTAGNE / Torna a parlare Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli è intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli' e ha anche tracciato le linee guida delle strategie azzurre in tema di calciomercato: "Quello di Quagliarella sarebbe un ritorno romantico. Questo campionato è stato 'quagliarellesco': è tutto suo, il campionato della Samp ha più valore per Fabio che per la stessa Samp. Mercato? Abbiamo 36-37 giocatori in rosa e prima di muoverci in una certa direzione dobbiamo avere le idee chiare. Per ogni tassello sul quale noi dovessimo operare abbiamo più di 6 scelte.

Mi piacciono le? Possono stare sia a sinistra che a destra! Ci sono alcuni ruoli sui quali io devo assolutamente dotarmi di gente giovane ed altri ruoli dove chi deve fare il marcatore, ad esempio, può avere una certa esperienza. Un profilo con più esperienza ha una certa capacità di non farsi bloccare psicologicamente dalle paure dell'ambiente, del tifo dello stadio. L'esperienza di uno maturo è maggiore e si carica sulle spalle la responsabilità. Abbiamo un attacco formidabile e spaventoso: immaginate se un terzo dei pali che abbiamo preso fosse diventato gol. A Quagliarella darei un posto d'onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Per Quagliarella dipende tutto da lui, non giocandole tutte potrebbe usurarsi di meno.? Diventerà un grande allenatore, io non ci penserei due volte dopo l'avventura con la". Infine, una battuta su: "Ha un contratto di tre anni con il Napoli ha la possibilità di recedere pagando una penale. Sono sempre stato innamorato di lui, le mie intenzioni erano precise".