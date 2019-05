p>DE LAURENTIIS NAPOLI SARRI JUVENTUS / Nel giorno del suo 70esimo compleanno Aurelio, presidente del ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. Tanti i temi affrontati, tra cui anche una battuta sul possibile approdo di Mauriziosulla panchina della Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: ''Sarri alla Juventus? Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe più gusto se venisse alla Juventus e noi vinciamo lo Scudetto il prossimo anno.”

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui