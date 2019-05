FIORENTINA GENOA MONTELLA / Nulla da fare per Vincenzo Montella: il tecnico non siederà sulla panchina della Fiorentina in occasione dell'ultima sfida di campionato contro il Genoa che si preannuncia decisiva per le sorti della stagione viola.

Ecco il comunicato: "La Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la squalifica del tecnico viola Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000,00. L’allenatore era stato squalificato dal giudice a seguito della gara Parma-Fiorentina giocata il 19 maggio scorso".

