JUVENTUS SARRI CHELSEA / Tra le poche certezze sul valzer degli allenatori incamerate in questi giorni roventi, c'era anche quella relativa alla separazione tra il Chelsea e Maurizio Sarri.

Con o senza la vittoria in Europa League, si è spesso parlato di un destino ormai segnato per l'ex allenatore del, entrato di prepotenza in orbita, dopo essere stato seguito anche da. C'è, però, chi è di diverso avviso. Stando a quanto riportato dal 'The Sun', infatti, i Blues avrebbero deciso di confermare Sarri anche per la prossima stagione, nonostante sia inviso alla tifoseria londinese. Il club ha individuato inl'allenatore del futuro, ma avrebbe deciso di rimandare il suo ritorno a Stamford Bridge per farlo maturare ancora con un'altra stagione alla guida del Derby County.