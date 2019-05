NAPOLI CLYNE / Il Napoli guarda in Premier League per rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti: oltre a Trippier, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su un altro terzino inglese.

Si tratta - secondo quanto riferisce 'goal.com' - di Nathan, 28 anni, esterno destro di proprietà delma da gennaio in forza al: i partenopei avrebbero effettuato un primo sondaggio per il calciatore che a fine stagione tornerà ai 'Reds' pur non rientrando nei piani tecnici del club finalista di Champions League. Proprio per questo una partenza non è da escludere: si parla di una valutazione intorno ai 18 milioni di euro anche se il Napoli dovrebbe poi vedersela con la concorrenza dello stesso Bournemouth che vorrebbe confermare il calciatore.