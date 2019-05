JUVENTUS SERGIO RAMOS REAL MADRID / Sergio Ramos e il Real Madrid ai ferri corti: il difensore e capitano dei 'blancos' potrebbe essere arrivato alla fine della sua avventura al 'Bernabeu'.

Negli ultimi giorni le voci si sono rincorse con Sergio Ramos che è finito anche tra gli obiettivi della Juventus , con gli aggiornamenti in tempo reali disponibili CLICCANDO QUI . Stando a quanto riferisce 'marca.com', la crepa si sarebbe concretizzata due settimane fa in un faccia a faccia tra il calciatore e Florentinoa casa di. Un vertice al quale avrebbero partecipato anche il padre e il fratello-agente del difensore: in quell'occasione,avrebbe messo in dubbio la sua permanenza alnonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2021.