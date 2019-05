JUVENTUS SERGIO RAMOS / Continuano ad arrivare conferme sull'interessamento della Juventus per Sergio Ramos, anticipato tempo fa da Calciomercato.it.

Le voci sui propositi d'addio del capitano delsi fanno sempre più insistenti e l'eventuale partenza dello spagnolo rappresenterebbe sicuramente uno dei temi più caldi del calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI . Stando alle indiscrezioni in possesso di 'AS', il 33enne ha già ricevuto le chiamate di club cinesi,, ma la squadra più concretamente sulle tracce del difensore sarebbe proprio la, su consiglio del suo ex compagno di squadra