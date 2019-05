INTER LUKAKU PERISIC SKRINIAR / Inserito in cima alla lista della spesa di Antonio Conte, Romelu Lukaku il mese scorso ha ribadito di essere affascinato alla Serie A, ma per accontentarlo l'Inter, secondo 'The Indipendent', non potrà sfruttare la carta Ivan Perisic.

Nelle ultime ore si è parlato di un'offerta da 30 milioni di euro più il cartellino del croato, ma ilnon sarebbe più interessato all'ex Wolfsburg, che era invece un pallino di José. I 'Red Devils' preferirebbero inserirenella trattativa, ma il difensore slovacco, fresco di rinnovo contrattuale, è incedibile per i nerazzurri.