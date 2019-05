JUVENTUS MIHAJLOVIC BOLOGNA LAZIO / E' tra i nomi accostati alla panchina della Juventus, seppure attualmente non in prima fila, la sua candidatura è di moda anche in casa Lazio se Inzaghi dovesse lasciare, mentre tutta Bologna spera che resti: per Sinisa Mihajlovic è arrivato il momento della decisione.

La data è fissata e il tecnico rossoblù lo ammette in conferenza stampa, fissando la data del 'dentro o fuori' con la società emiliana: "Sul mio futuro non voglio dire nulla - le parole del serbo nella conferenza alla vigilia di, ultimo impegno stagionale -. Entro domenica parlerò con la società e decideremo. La scelta dipenderà sia da me che da loro, ma finché non ci sediamo e parliamo non so cosa accadrà". Mihajlovic è arrivato alla guida del Bologna a stagione in corso, portando la squadra rossoblù alla salvezza, traguardo tagliato aritmeticamente lunedì scorso con il pareggio in casa della Lazio. La stessa squadra biancoceleste che potrebbe stuzzicare l'allenatore serbo nel caso in cui Simone Inzaghi (anche lui accostato alla Juventus) dovesse lasciare.