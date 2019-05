Real Madrid, comunicato UFFICIALE su Pochettino

REAL MADRID POCHETTINO COMUNICATO UFFICIALE / "Ci alleneremo a Valdebebas e dormiremo in un hotel lì vicino. Ho chiesto di farci dormire nel centro sportivo ma Florentino mi ha detto che potrò dormire lì solo quando diventerò l'allenatore del Real", parlava così Mauricio Pochettino a 'El Partidazo de Cope'.

Parole che non sono piaciute al club blancos che ha voluto fare chiarezza, smentendo di fatto le dichiarazioni del tecnico degli Spurs:

"Il Real Madrid si mostra sorpreso per le dichiarazioni fatte dall'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, in merito ad un'ipotetica richiesta realizzata al nostro club affinché la sua squadra potesse alloggiare nella residenza della Ciudad Real Madrid in vista della finale di Champions League. Il Real Madrid vuole chiarire che è assolutamente falso che sia stata effettuata tale richiesta. Il nostro club ha sempre mostrato sempre grande disponibilità nel rispettare tutte le richieste formulate dalla UEFA, dalla Federcalcio spagnola, dall'Atletico Madrid, dal Liverpool e dal Tottenham"

