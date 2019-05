CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE LIROLA / Pol Lirola è tra i calciatori che più di tutti si è messo in mostra quest'anno con la maglia del Sassuolo. Il terzino è pronto per il salto di qualità. L'agente Zandonadi, intervenuto ai microfoni di 'Calcio Napoli 24 LIve', ha così parlato del futuro del suo assistito: "E' molto giovane ed ha già tanta esperienza in Serie A. Sta facendo benissimo al Sassuolo, è maturato molto in fase difensiva.

Ha un fisico che gli permette di fare il lavoro del terzino al meglio. Futuro? Ha calcato i campi di Europa League, se arriva il momento dello step successivo è pronto. Con il Sassuolo ci troviamo abbastanza bene. Non c'è motivo per pensare eccessivamente ad altre situazioni".

PREZZO - "Il Sassuolo l'ha comprato per 7 milioni, ora la cifra sarà maggiore. Forse il doppio, ma non c'è nulla di ufficiale. Gli piacerebbe piacere restare in Italia. Può andare in Germania, Inghilterra o Spagna. Ma l'Italia la conosce bene!"

