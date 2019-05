NAPOLI FANTACALCIO QUAGLIARELLA IZZO ILICIC / Sarà solo coincidenza ma il calciomercato del Napoli potrebbe ripartire dai due migliori giocatori del Fantacalcio. Andando a guardare le statistiche, infatti, nessuno attaccante ha la media-fanta di Fabio Quagliarella. De Laurentiis ha ufficialmente aperto al suo ritorno in azzurro. Altro colpo dovrebbe essere Ilicic, che grazie ai bonus con la sua Atalanta è davanti a tutti nella lista dei centrocampisti. Ciò dimostra che Giuntoli è molto attento al campionato italiano e magari anche al fantacalcio (si scherza ma non troppo).

Continuando a guardare alla Serie A un altro colpo potrebbe arrivare per la difesa: un'idea potrebbe essere Armando Izzo, letteralmente esploso quest'anno con il Torino di Mazzarri. Per il calciatore, nato nel capoluogo campano, si tratterebbe di un ritorno a casa e potrebbe essere utile per completare il reparto difensivo. Anche l'ex Genoa, come Quagliarella e Ilicic, risulta essere tra i migliori elementi al Fantacalcio, media alta e ben 4 gol.

