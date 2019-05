CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO TOTTENHAM PARATICI CHAMPIONS LIVERPOOL - Il futuro della panchina della Juventus continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Dopo la separazione da Massimiliano Allegri, che domenica guiderà la squadra per l'ultima volta contro la Sampdoria, sono stati tanti gli allenatori accostati al club bianconero: da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri passando per Klopp e Guardiola. Per quanto riguarda quest'ultimo, ieri è arrivata la smentita da parte di un membro del consiglio d'amministrazione del Manchester City, mentre il manager del Liverpool continua ad essere considerato un'opzione valida, anche se di difficilissima realizzazione.

L'altro nome caldo è quello di Mauricio, manager dele avversario della squadra Klopp nella prossima finale diin programma il 1 giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Nelle scorse ore si è parlato di un contatto tra il direttore dell'area sportiva bianconera, Fabio, e un membro della famiglia dell'argentino per discutere di un eventuale approdo a Torino. CLICCA QUI per seguire tutte le trattative in tempo reale. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Inghilterra, nessun familiare di Pochettino si occupa delle questioni riguardanti il futuro dell'allenatore. Il 47enne tecnico di Murphy è in prima persona impegnato, con l'aiuto dei legali e di qualche amico fidato dell'ambiente calcistico, ad occuparsi di tutto quello che lo riguarda. Nel frattempo, lo stesso Pochettino ha rimandato qualsiasi discorso a dopo la finale di Madrid, quando parlerà col presidente degli 'Spurs', Daniel