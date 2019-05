CALCIOMERCATO JUVENTUS KLOPP / Resta la Juventus, con la questione allenatore dopo l'addio ad Allegri, la protagonista del mercato italiano e non solo.

Stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, ai vari Mauricio Pochettino , Simonee nonostante le smentite Pep Guardiola - quest'ultimo in cima alla lista dei desideri di Andrea Agnelli - bisogna aggiungere (il suo nome è già circolato, seppur in maniera flebile) anche Jurgen. Il profilo del tedesco piace moltissimo alla società bianconera e, nostre fonti, parlano di un possibile tentativo più o meno sottotraccia direttamente con il grande tecnico tedesco - che sabato prossimo si giocherà l'agognatasfidandoin finale, la terza della sua carriera, proprio il Tottenham di- per provare a capire se esistono i margini per un matrimonio che avrebbe comunque del clamoroso. Il grande ostacolo potrebbe essere il, con il quale il 51enne di Stoccarda è contrattualmente legato fino al, a fronte di uno stipendio da circa 14 milioni di euro a stagione che sarebbe comunque alla portata della Juve.