CALCIOMERCATO MILAN RAMOS REAL MADRID / Dalla Spagna giunge notizia che la permanenza di Sergio Ramos non è sicura. "Gente vicina allo spagnolo - riporta il programma 'La Sexta' - lo vedrebbe 'scarico'. Ci sarebbe situazioni all'interno del RealMadrid che non gli piacciono". I costi per strappare il giocatore al Real Madrid sarebbero ovviamente elevati.

E proprio per questo, se dovesse lasciare i Blancos, è più facile immaginare Ramos alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo , o in squadre dal potenziale economico comema sui social nelle ultime ore il difensore è diventato il sogno proibito dei tifosi del Milan. Un sogno che sembra destinato a rimanere tale anche se le vie del calciomercato sono davvero infinite. Tanti i tweet, molti dei quali ironici, eccone alcuni: