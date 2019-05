Milan, colpo in difesa: arriva dalla Premier League!

MILAN KOSCIELNY ARSENAL / Le condizioni fisiche di Caldara e il probabile addio di Zapata, spingeranno il Milan ad acquistare un nuovo difensore. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale di esperienza da affiancare a Musacchio e Romagnoli: l'ultima idea porterebbe a Koscielny.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore dell'- come riporta 'L'Equipe' - è finito nel mirino dei rossoneri, che dovranno battere la concorrenza di Monaco e Bayer Leverkusen. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Koscielny potrebbe liberarsi a zero.